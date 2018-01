Facebook lanzaría un altavoz inteligente con pantalla centrado en la comunicación

Desde hace un tiempo se ha rumoreado en más de una ocasión acerca de la posible incursión por parte de Facebook en el sector de los altavoces inteligentes. Todo parece indicar que a estas alturas se trata de más que rumores, y es que desde Cheddar han tenido acceso a fuentes que afirman que el dispositivo llevaría por nombre Portal, se anunciaría en mayo y tendría un precio de 499 dólares.

Tal y como se hacen eco desde la fuente, el primer dispositivo de Facebook dirigido al mercado de consumo se posicionaría como una herramienta con la que familias y amigos podrán estar en contacto mediante videollamadas y varias características sociales de manera sencilla. Al igual que alternativas como Echo Show (de Amazon), es probable que Portal aproveche el potencial de los comandos de voz para funcionar.

Uno de los puntos que más nos ha llamado la atención es que el dispositivo de Facebook podría incluir algún tipo de reconocimiento facial con el objetivo de identificar a los usuarios que se encuentren frente al mismo e iniciar sesión en sus cuentas. A su vez, será posible conectarlo a servicios como Netflix y Spotify para aprovechar todo su potencial.

Tal y como os adelantábamos, el supuesto nuevo dispositivo de Facebbook se anunciaría en mayo, aunque no se empezaría a vender hasta finales de 2018 por un precio de 499 dólares. Es importante tener en cuenta que no se trata de informaciones confirmadas por Facebook, por lo que la noticia podría no llegar a hacerse realidad. Aun así, se trata de un movimiento con mucho sentido por parte de la compañía, que debe seguir evolucionando y adaptándose si quiere mantener su liderazgo.

Fuente: Cheddar.