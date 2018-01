Samsung muestra una televisión modular de 146 pulgadas

Continuamos con las novedades que nos llegan desde el CES 2018, la feria tecnológica que se estará celebrando en Las Vegas durante esta semana. Si hace tan solo un rato os hablábamos acerca de la televisión enrrollable de LG Display, en este caso es el turno de Samsung, que ha presentado una televisión de 146 pulgadas que apuesta por un diseño modular.

En concreto, se trata de una enorme televisión con resolución 4K a la que la compañía ha apodado The Wall. Además de contar con 146 pulgadas, la televisión hace uso de la tecnología MicroLED para producir las imágenes. Para todos aquellos que no hayáis oído hablar sobre la tecnología MicroLED, se trata de una tecnología con numerosas ventajas frente al ya popular OLED. Una de ellas es que cada LED puede emitir su propia luz individual (no es necesaria una luz de fondo), por lo que los negros son mucho más profundos y el resto de colores mucho más vivos.

Pero sin duda, la principal peculiaridad por la que destaca The Wall es su diseño. Tal y como afirman desde Samsung, el diseño sin marcos permitirá que los clientes puedan crear el tamaño de televisión perfecto de acorde a sus necesidades. A pesar de que la compañía no ha dado muchos detalles acerca del funcionamiento de los módulos, sí que sabemos que los módulos podrían utilizarse tanto para crear una pantalla que ocupe toda una pared como para ampliar la televisión en caso de que posteriormente contemos con más espacio.

Como es habitual con muchas de las novedades presentadas en el CES, The Wall es por ahora un diseño conceptual, aunque la compañía tiene planes reales para comercializarla. De hecho, esperamos contar con más información acerca de un lanzamiento global dentro de tan solo unos meses, en el primer semestre del año. Como siempre, permaneceremos atentos a cualquier novedad relacionada con el producto.

Fuente e Imagen: The Verge.