Errores que no debes cometer en Instagram durante este año

Si crees, piensas o te han dicho que el 2017 fue un año terrible para ti en cuanto a tu interacción en Instagram, debes mirar las siguientes indicaciones para que este 2018 tengas una cuenta en la red social envidiable por los demás usuarios. Seguramente alguien te ha dicho que has cometido uno o varios errores mientras te la pasas en la app, así que observando los siguientes consejos evitarás próximos comentarios negativos.

No volver a cometer estos errores que verás a continuación es súper sencillo. Y claro, siempre debes tratar de hacer lo opuesto a estos fallos que hacen que tu experiencia en la aplicación sea molesta para muchos a tal punto de perjudicar tu perfil. Observa cada error que no debes volver a realizar en una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial.

Publicar historias como si no hubiera mañana

Hay perfiles que se llenan de cientos de historias antes de finalizar las 24 que es muy tedioso querer observar cada una de ellas. En lo personal, cuando veo perfiles que repiten la rutina de publicar varias historias a la vez dejo de seguirlos porque pierden el atractivo y la verdad es que se vuelve bastante tedioso ver cada publicación que se eliminará a las 24 horas. No seas uno más del montón y sube lo que realmente creas que sea interesante para los demás usuarios que te siguen.

No subir publicaciones constantes

Pasar semanas sin subir una foto o vídeo puede hacer que el otro usuario no te vea como alguien interesante que valga la pena seguir. En vez de esto, un par de fotos semanales no caen para nada mal, sino todo lo contrario. Procura primar la calidad que cantidad. Realiza fotos con buenos paisajes, contando aventuras, experiencias y cosas parecidas.

Seguir a cientos de desconocidos y usuarios de todo el mundo

Si no quieres ser uno más del motón, que cuentan con pocos seguidores y miles seguidos, no sigas a personas como loco. Estoy seguro que muchos de esos perfiles son de otros países. No hagas lo anterior solo por lograr tener más números de seguidos, recuerda que los números valen oro en cada app, y aún más en Instagram.

No tener una breve descripción personal en el perfil

Si quieres que las personas te identifiquen, debes tener una breve descripción de tu vida o lo que piensas. Aquí entra en juego algo parecido a cómo te consideras, incluso, muchos suelen colocar su estado donde habitan, su profesión actual, emojis, entre otras cosas.

Publicar cientos de fotos de cualquier cosa que haces durante el día

Ambos extremos son malos. Ni muy muy, ni tan tan. Tanto no publicar como excederse de las publicaciones puede perjudicar tu perfil al punto de perder seguidores y prestigio. Hay usuarios que suben 7, 10 y hasta 15 publicaciones por día, logrando con ello crear una mala percepción de la otra persona que observa lo que subes a la app. Sube cosas que realmente valgan la pena, que aporten un valor a tu perfil. De resto, para eso tienes las historias, para publicar estados efímeros de 24 horas.