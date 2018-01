Una nueva patente de Amazon muestra un espejo para probarnos ropa virtual

La compra online triunfa por una gran cantidad de ventajas distintas. A pesar de ello, cuenta con una pega algo molesta para muchos de los que deciden comprar ropa por Internet. No es otra que el hecho de que con frecuencia, la ropa que compramos no es como esperábamos o no nos queda como pensábamos. Amazon parece estar trabajando en una solución, ya que una nueva patente del gigante del comercio electrónico describe un espejo con el que probarnos ropa virtual sin salir de casa.

Tal y como apuntan desde GeekWire, a Amazon le habría sido concedida una patente en la que se describe una tecnología con la que comprobar cómo nos queda la ropa antes de pedirla. Haciendo uso de espejos, pantallas, proyectores y cámaras, el sistema ideado por Amazon combinaría la apariencia de una persona determinada con imágenes virtuales de las diferentes prendas. Además, el espejo nos mostraría a nosotros mismos en diversos entornos cambiando el fondo, una característica con la que comprobar cómo se adapta la ropa a diferentes situaciones.

La tecnología que se describe en la patente parece la evolución lógica de Echo Look, una cámara controlada por voz con la que podemos hacer fotos o vídeos de nuestra ropa y aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial para decidir qué deberíamos ponernos. Además, el movimiento cobraría más sentido si tenemos en cuenta acciones recientes de Amazon, como la compra de una startup de modelaje de cuerpos en 3D que tuvo lugar en octubre.

Por supuesto, es importante tener en cuenta que una patente no garantiza que el producto en cuestión vaya a fabricarse. Por ahora, la compañía no ha emitido ningún comunicado al respecto. Aun así, no podemos negar que se trataría de un movimiento de lo más interesante por parte de Amazon, una compañía que está apostando todo por el mundo del comercio electrónico. Como siempre, permaneceremos atentos ante cualquier novedad al respecto.

