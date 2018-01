Una app para organizar el contenido que guardamos en Pocket

Si eres de los que usan Pocket para guardar todo el contenido web que van encontrando a su paso, y luego se frustran porque no pueden dedicar tanto tiempo como desean a la lectura, puedes tener en cuenta Holes in your Pocket.

Es una aplicación web que promete ayudarnos con la sobrecarga de lectura que tenemos, eliminando de la lista de Pocket aquellos enlaces que tengan más de 30 días de antigüedad.

De esa manera, estará fuera de nuestra vista tanto contenido, que quizás, nunca vayamos a leer, pero sin eliminarlos, por si en un futuro deseamos consultar esa información.





Para que está dinámica comience a funcionar, la app nos pedirá que nos loguemos con nuestra cuenta de Pocket, y demos los permisos correspondientes, teniendo en cuenta las acciones que podrá ejecutar.

Una vez que hemos conectado la app a Pocket, veremos las mismas opciones que se muestran en la imagen que compartimos antes. Nos dirá la cantidad de enlaces que están considerados bajo el criterio de antigüedad, y la opción de archivarlos automáticamente a todos.

También nos mostrará cada uno de los enlaces, los días de antigüedad, y las opciones para visualizarlo o archivarlo individualmente. Un detalle interesante es que, si cambiamos de opinión, podemos revertir la acción aunque haya pasado tiempo.

Y en Pocket, cada enlace que hemos archivado utilizando la dinámica de esta app, tendrá la etiqueta “pocketholed”.