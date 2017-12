AMAfeed, para crear y participar en eventos AMA (Ask Me Anything)

AMAfeed es una plataforma social para la celebración de eventos AMA (Ask Me Anything). Los usuarios pueden participar en calidad de invitados en los eventos programados, aportando sus preguntas y votando las preguntas de otros usuarios para que ocupen las primeras posiciones de lad listad durante las celebraciones en directo, o bien en calidad de anfitriones, que serán los que organizarán los eventos y responderán a todas aquellas preguntas recibidas a las que deseen dar respuestas y en el orden que deseen.

Los anfitriones deberán ser usuarios especializados en áreas específicas y quieran someterse a las entrevistas colectivas en directo que suponen los eventos AMA, debiendo programar sus eventos con al menos 24 horas de antelación, recibiendo un enlace específico que podrán compartir por diferentes plataformas con el fin de que se puedan sumar el máximo número de invitados posibles a sus eventos AMA.





La plataforma es completamente gratuita de usar, tanto para invitados como para anfitriones. Obviamente, hay una serie de temas polémicos sobre lo que está prohibido realizar eventos, aunque fuera de esa lista de temas, los anfitriones pueden especializarse y compartir sus conocimientos y experiencias sobre deportes, educación, cultura, ciencia, entre otros campos, debiendo dejar una biografía en sus perfiles que permitan que se les puedan conocer mejor, e incluso deberán ser descriptivos en los títulos de los eventos AMA que programen.

Ya por último señalar que los usuarios también pueden solicitar que personas específicas puedan convertirse en anfitriones de eventos AMA, ya sean actores, políticos, expertos, entre otros.

Para usar AMAfeed es necesario disponer de cuenta de usuario, un proceso que lleva menos de un minuto tanto si se opta por usar perfiles sociales en Twitter, Facebook o LinkedIn, como si se opta por el tradicional formulario de registro y posterior activación de las cuentas.