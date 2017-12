WhatsApp dejará de dar soporte a estos dispositivos a partir del 31 de diciembre

El equipo de WhatsApp anunció que dejará de dar soporte a una serie de dispositivos, que ya están obsoletos, y que al parecer aún hay usuarios que siguen utilizándolos.

Para que no los tome por sorpresa, WhatsApp hace meses que está avisando que tienen que ir despidiéndose de sus dispositivos, si quieren seguir utilizando su servicio o recibir actualizaciones.

Por ejemplo, Windows Phone 8.0, BlackBerry OS y BlackBerry 10 ya no podrán utilizar WhatsApp, porque no será compatible, a partir del 31 de diciembre. Ya desde noviembre, WhatsApp no permitía verificar cuentas existentes, ni crear nuevas cuentas desde dispositivos con estas plataformas.



WhatsApp seguirá la misma dinámica en 2018 con otras plataformas, por ejemplo aquellos usuarios que aún utilicen Nokia S40 podrán seguir utilizando WhatsApp, como fecha límite hasta diciembre de 2018. Y aquellos dispositivos con versiones de Android 2.3.7 o anteriores, tendrán hasta el 1 de febrero de 2020.

Un detalle a tener en cuenta, aunque el equipo de WhatsApp dé un período de tiempo a los usuarios para que cambien de dispositivos o busquen otras alternativas, ya no recibirán actualizaciones, y es posible que vayan perdiendo algunas funciones.

Aquellos que deseen hacer la transición a un nuevo dispositivo, pueden consultar el FAQ de WhatsApp, para ver cómo exportar sus contenidos, historial de chats, etc.