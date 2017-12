Las mejores tipografías para un sitio en internet

Crear una página web no solo supone tener buen contenido y excelentes imágenes, ya que el tipo de letra también entra bastante en el juego de la buena lectura y receptividad por parte del usuario. Establecer una tipografía específica puede ayudar a que el lector se sienta más cómodo y que su vista no sea forzada por una mala estructura. En internet tenemos una enorme cantidad de tipos de letras, así que no es fácil llegar a buscar la mejor opción para un sitio web.

Los aspectos externos de una web se ven opacados cuando entre el tema de la tipografía, ya que en esencia es la clave principal para que el cliente se quede en ella leyendo por un buen rato el contenido disponible. Si estás a punto de crear una página y no sabes qué tipo de letra es la mejor para ella, aquí te dejamos algunas de las mejores opciones.

Mejores tipografías para una web en internet

– Porter Font: Una de las fuentes más utilizadas por diseñadores gráficos a nivel mundial. Ofrece un estilo fresco y su diseño en negrita compacta en webs corporativas.

– Astronauta Signature: Su estilo son letras más cuadradas y redondas en las esquinas.

– Doodly True Type: Perfecta para blogs personales y webs con temáticas más aventureras y que pueda establecer un público joven.

– Humble Script: Con más detalles en cada letra, encaja perfectamente en webs de moda y consejos de moda, etcétera.

– Raleigh Font: Ofrece un estilo clásico con el toque en negrita, ideal para webs tecnológicas e informativas en dichos temas.

Y aquí hay 5 buenas opciones que tienden a encajar perfectamente en ciertos escenarios y temáticas.