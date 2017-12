Crean una app con RA que permite bailar con Donald Trump

De todos los actuales presidentes a nivel mundial, Donald Trump ha sido uno de los mandatarios más polémicos por diferentes temas. Su poder e influencia a través de diferentes medios ha llevado a muchas personas a utilizar la imagen de esta persona para fines personales, dando como resultado buenos proyectos que cuentan con méritos para ser nombrados.

Entre tantas propuestas que salen a la luz del día, hoy nombraremos a Fuse.it, una app para iOS que también tiene como protagonista la realidad aumentada, el baile y a Trump. Esta herramienta cuenta con un diseño sencillo pero grandioso, pues puede permitir que bailemos frente al presidente norteamericano, e incluso, disfrutar otras cosas a través de la realidad aumentada.

Why not start political debate with a dance off? time 2 have some fun a crazy world with cool #AR #app FUSE.IT by @getfuseit @LiatSade @AppStore @GooglePlay pic.twitter.com/cp02M8R9kQ

— ĤΞADGΞΛΓ (@headgearIO) December 11, 2017