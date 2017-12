5 claves para subir vídeos en YouTube y crecer sin fallar en el intento

Cualquiera puede subir vídeos en YouTube de forma sencilla, pero de allí a lograr éxito de forma constante es un gran paso que no todos alcanzan. Para lograr que esta plataforma sea rentable para una cuenta o empresa, es necesario tener en cuenta algunos factores que pueden ser el trampolín para dar el salto grande en esta aplicación.

Con las siguientes indicaciones que verás a continuación podrás aumentar las posibilidades de que YouTube sea más rentable para tu proyecto o negocio de lo que te imaginas. Conoce cada una de las claves para subir vídeos en YouTube exitosamente.

Establece el tipo de vídeos que esperas publicar

Ya sea que optes por los vídeos atemporales, o por las noticias más importantes de tu tema, debes tener claro que no puedes ir saltando de un tipo a otro durante cada período de tiempo. Si eliges el contenido atemporal tendrás un sinfín de información que puedes compartir hoy, mañana o pasado. Ahora, si te vas por las noticias, debes saber que se trata de contenido efímero, por lo que hay que ser rápidos en la publicación del vídeo. Pero ojo, ser rápidos no significa dejar atrás la buena calidad de la publicación.

Procura que los usuarios comenten y se sientan identificados con lo que quieres emitir

Aquí hay que ganarse a cada usuario, uno a la vez. No descuidar el público es una clave esencial porque estas personas serán las encargadas de compartir la información, emitir buenos comentarios, seguir tu canal y darle Me Gusta a todo lo que quieres dar a conocer. Si un buen porcentaje de los espectadores puede comentar e interactuar en lo que subes, será un gran paso que irá creciendo poco a poco, favoreciendo por ende tu perfil en la app.

El título debe estar optimizado al máximo, siempre

Lo que siempre se busca es un título que certifica que allí se responderán las inquietudes, que sea atractivo, y que la duda también esté presente. Los algoritmos de Google no penalizan por utilizar mayúsculas ni emojis, así que puedes optar por este método de creación de títulos. Igualmente, se recomienda que un título SEO no tenga más de 60 caracteres, pues Google no lo ve bien y puede hacer que tus visitas no suban, aunque tengas buen contenido.

No te olvides de una buena descripción

Otro aspecto fundamental en la creación de vídeos en YouTube es la descripción que acompaña el post. En la medida de lo posible debes lograr que el título esté dentro de las primeras palabras, así estará mejor ubicado en los motores de búsqueda.

Traducir los vídeos también ayuda en ciertos casos

Si ves que hay gente de otro país pendiente de lo que subes cada semana puedes optar por un dialecto que se entienda en la mayoría de países de habla hispana. Por otro lado, se recomienda traducir el vídeo en inglés en casos donde creas que puede haber un alcance más global.

Utiliza etiquetas, pero tampoco excedas su uso

Un error garrafal comúnmente visto en YouTube es ver cientos de etiquetas en un vídeo que puede ser atractivo. Utilizar etiquetas en exceso puede ser de mal aspecto para muchas personas. Contrario a esto, tampoco debes caer en la estrategia de no colocar ninguno, sino todo lo contrario. Modera el uso de esta herramienta para captar usuarios.