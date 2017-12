Any Fun, un pequeño y práctico proyector para dispositivos móviles

Cada vez que queremos mostrar, exponer o compartir algo que tenemos en nuestros dispositivos móviles, solemos dirigir la pantalla de los mismos hacia las personas a las que nos dirigimos.

También tenemos la posibilidad de llevar los contenidos que tenemos en pantalla hacia otros dispositivos, incluso de manera inalámbrica, pero ¿qué tal si en vez de mostrar la pantalla de nuestros móviles o reflejar sus contenidos en otros dispositivos, pudiésemos proyectar los contenidos en cualquier lugar y en cualquier soporte?



Si bien no hay apenas modelos de teléfonos con proyector integrado, salvo excepciones, sí que podríamos hacer uso de Any Fun, un pequeño y ligero proyector que, sin necesidad de fuente de alimentación externa ni configuraciones tediosas, es plug and play, nos permitirá proyectar cualquier cosa en cuestión de segundos sobre cualquier superficie que podamos imaginar.

Con Any Fun, se podría proyectar balances de negocios ante los jefes en los mismos ascensores en movimiento, mostrar dibujos animados en el techo de las habitaciones de los menores, compartir fotos de viajes sobre cualquier pared de una casa, o seguir vídeos de recetas mientras se esté cocinando, entre otras muchas posibilidades.

Este dispositivo está disponible a través de una nueva campaña de financiación colectiva en Indiegogo, donde hasta ahora ha recabado el 10% de la meta fijada en 30.000 dólares.

Todavía es pronto para saber si finalmente lograrán el objetivo, quedando aún un mes de campaña por delante. En caso de completarse con éxito, los envíos de la única recompensa disponible para su adquisición se producirán en el próximo mes de febrero a cualquier parte del mundo.