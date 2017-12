Google Play tendrá 12 días de ofertas, en apps, películas, libros y juegos

Si no aprovechaste las ofertas de Google Play para Black Friday o Cyber Monday, ahora tendrás una nueva oportunidad, con los 12 días de descuentos que tiene preparado Google.

12 Days of Play comienza hoy, y se extiende hasta el 2 de enero, con ofertas en aplicaciones, películas, juegos y libros. Por ejemplo, podrás ver 3 episodios de una serie o programa de TV por $ 0.99, o alquilar cualquier película por ese precio.

Si prefieres juegos, encontrarás una serie de juegos premiun con interesantes ofertas, por ejemplo, Need for Speed Most Wanted , Juego de Life, Framed 2, tienen un descuento de hasta el 80%. Se puede ver la lista completa de juegos con este tipo de descuento en este enlace.



También hay ofertas interesantes en libros, y Google da $5 de crédito en Google Play para utilizar en libros de más de $5. Y por supuesto, también hay promociones para aquellos que quieren disfrutar de la música, con ofertas especiales para Google Music.

Un detalle a tener en cuenta, es que no todas las promociones y ofertas estarán disponibles para todos los territorios. Es posible que algunos paquetes de descuentos no los encuentres disponibles en tu país, ni el período de tiempo de las promociones tampoco sea tan extenso.