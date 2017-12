Microsoft elimina el instalador de Google Chrome de Microsoft Store

Ayer comentamos que Google Chrome llegaba a la Tienda de Windows, aunque no de la forma que se esperaba.Google buscó tener presencia en Microsoft Store a través de un instalador que dirigía a los usuarios al enlace de descarga, utilizando el navegador web predeterminado hasta el momento.

Explicamos la razón de esta dinámica, Google Chrome no cumple con los requisitos de Windows, ya que no usa los motores HTML y JavaScrip que requiere Microsoft de las apps que quieren formar parte de la Tienda de Windows.

Y parece que a Microsoft no le gusto la estrategia que utilizó Google para llevar a Chrome a su Tienda, por lo que ha eliminado el instalador del navegador web, alegando:

Hemos eliminado la aplicación Google Chrome Installer de Microsoft Store, ya que infringe nuestras políticas de Microsoft Store.



Este fue el comentario que compartió un portavoz con The Verge, argumentando que la propuesta de Google no ofrece valor único y distintivo. Por lo que no pueden permitir que siga en Microsoft Store, pero invitan a Google a crear una app de Google Chrome que cumpla con las políticas de la Tienda.

Es decir, Google tendrá que crear una versión especial de Chrome, pero es poco probable que eso suceda.