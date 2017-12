Amazon podría estar preparando su propio “YouTube”

Las disputas entre Google y Amazon podría ir a más. Según ha podido descubrir inicialmente TV Answer Man, el mismo día en el que Google ha añadido un aviso a su app de YouTube para Fire TV de que la misma sería retirada el 1 de enero, ese mismo día, Amazon también hizo otro movimiento que da que pensar. Precisamente, ese mismo día envió a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos dos solicitudes de marca para Amazon Tube y para Open Tube.

En las extensísimas descripciones para ambas marcas, si bien no mencionó a YouTube en ningún momento, las características descritas guardan bastante similitud a las disponibles en YouTube. Entre otras cosas, las nuevas marcas posibilitarían mediante software y aplicación móvil:

… transmitir, acceder, recibir, cargar, descargar, codificar, descodificar, difundir, compartir, mostrar, formatear, manipular, organizar, marcar libros, etiquetar, almacenar, almacenar en caché y transferir trabajos electrónicos, a saber , fotos, vídeos, texto, datos, imágenes, documentos, contenido, obras visuales, obras de audio, obras audiovisuales, obras multimedia, libros……..

En ambas marcas también tendrían cabida a:

servicios de red en línea que permiten a los usuarios compartir contenido, fotos, videos, texto, datos, imágenes y otros trabajos electrónicos relacionados con el entretenimiento, incluyendo películas, televisión, obras audiovisuales, música, audio, libros, teatro, obras literarias , eventos deportivos, actividades recreativas, actividades de ocio, torneos, arte, danza, musicales,

De momento no se sabe si finalmente Amazon lanzará un rival para YouTube, aunque cuenta con tecnología y experiencia suficientes dado los servicios que ya ofrecen hasta el momento, como Amazon Prime Video o Amazon Drive, entre otros, de modo que no les costaría mucho realizar el lanzamiento de un nuevo servicio que pueda competir con YouTube. Hasta ahora, Amazon no se ha pronunciado oficialmente a este respecto, donde lo único que se sabe es que ambos gigantes de Internet están tratando de resolver las disputas que están manteniendo durante este mes por lo que Google ve como una falta de reciprocidad.