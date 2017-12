Chrome comenzará el bloqueo de anuncios el 15 de febrero del próximo año

Ya hay una fecha fijada para el comienzo del bloqueo de anuncios en Chrome. El inicio de esta actividad comenzará el próximo 15 de febrero de 2018, una fecha que no coincide con el lanzamiento de ninguna versión de Chrome, por lo que se piensa que se activará gradualmente a ciertos usuarios de forma remota, bloqueando anuncios que no cumplan con una serie de requisitos sobre calidad publicitaria en la web, o dicho de otro modo, perjudiquen las experiencias de los usuarios en la web.

Hay que señalar que el bloqueador de anuncios en Chrome es básicamente un bloqueador de anuncios selectivo, de modo que no bloqueará todos los anuncios, manteniéndose aquellos anuncios en sitios web que sigan una serie de directrices establecidas por la Coalition for Better Ads, donde Google se unió este año, a través del programa Better Ads Experience, donde se ofrece los estándares a cumplir para una mejor experiencia en la web con anuncios.



En este sentido, se quiere eliminar los anuncios publicitarios de baja calidad, incluyendo los intersticiales, entre otros, mientras que los sitios web pueden seguir manteniendo ingresos por publicidad a través de anuncios de calidad para seguir manteniendo el ecosistema web. Y por otro lado, se quiere evitar el uso de bloqueadores de terceros, los cuales bloquean todos los anuncios sin discriminación de ningún tipo.

Como apuntan desde VentureBeat, Chrome bloqueará todos aquellos anuncios que no sigan las directrices aunque provengan desde sus redes de anuncios.

Google considera que el bloqueador de anuncios selectivos en Chrome es la evolución natural de los bloqueadores de ventanas emergentes. Los propietarios de sitios web disponen de una herramienta para verificar si los anuncios incluidos en sus respectivos sitios respetan las pautas establecidas o existen “fallas” al respecto. En este sentido, se bloquearán los anuncios en sitios web en lo que en el Informe de experiencia publicitaria encuentren estas fallas por más de 30 días.