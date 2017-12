Code To Go, snippets de código para casos de uso comunes en JavaScript

Internet está lleno de recursos de utilidad para todos aquellos que os dedicáis al mundo de la programación. Por ejemplo, plataformas en las que generar snippets personalizados en CSS3 y HTML5 o editores de código online para colaborar con otros usuarios en tiempo real. Recientemente hemos descubierto Code To Go, una sencilla página web en la que podemos encontrar snippets de código para casos de uso comunes en JavaScript.

Tal y como podéis comprobar en el enlace que os indicamos al final de este artículo, Code To Go cuenta con decenas de fragmentos de código listos para utilizar, lo que supone todo un punto a favor para todos aquellos que estén aprendiendo JavaScript o que no estén del todo familiarizados con el lenguaje. Los snippets de código de los que hablamos están listos para usar, por lo que solo tendremos que copiar el código y pegarlo en nuestro editor preferido.

En cuanto al funcionamiento de la web, es de lo más simple e intuitivo. De hecho, tan solo tenemos que acceder a la sección “Use Cases” (casos de uso, en español) e ir navegando por los diferentes snippets. Por ejemplo, encontramos código para incrementar una variable en JavaScript, encontrar un elemento por ID o crear un objeto.

Llegados a este punto no podemos negar el potencial de la herramienta, que resultará de lo más útil a muchos de los que estáis empezando a trabajar con JavaScript. Si os ha llamado la atención, os recomendamos echarle un vistazo a través del siguiente enlace a la web de Code To Go.