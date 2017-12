Google lanza YouTube VR en Steam para cascos HTC Vive

Google acaba de poner a disposición de una versión de YouTube VR para usuarios con cascos de Realidad Virtual HTC Vive a través de la plataforma Steam. Para ser justos, hay que señalar que el lanzamiento se ha producido a través del programa Steam Early Access, por lo que no se trata de una versión estable.

A través de esta versión, desde Google esperan recibir la retroalimentación necesaria para realizar mejorar antes del lanzamiento de la versión estable, el cual se espera que amplíe su compatibilidad con otros cascos de Realidad Virtual en el futuro.



Este lanzamiento no ha dejado indiferente a nadie. A través de los foros de Steam, hay usuarios que han compartido que la aplicación no ha funcionado desde el primer momento, pese a contar con potentes configuraciones de PC, o que en algún momento de su funcionamiento no ha ofrecido todos los fotogramas de los vídeos, entre otros aspectos.

También se encuentran al otro extremo aquellos usuarios que han compartido que la aplicación les ha funcionado a la perfección desde el primer momento, incluso hay uno que señalar que ha funcionado correctamente en un casco Oculus Rift.

Sea cual sea el problema, desde Google ya están mirando para tratar de solventar todas las incidencias que ha ido apareciendo con el fin de ofrecer una versión más depurada que permita a los usuarios su funcionamiento en perfectas condiciones dentro de lo que cabe no ser una versión estable.

Aquellos que deseen YouTube VR para HTC Vive, tienen la aplicación disponible de forma gratuita a través de la Steam Store. Eso sí, hay que prestar atención a los requisitos del sistema, tanto mínimo como recomendado, para poder hacer uso de la aplicación.