PaizaCloud, para tener entornos de programación usando únicamente el navegador

En 2014 os hablamos de Paiza, una plataforma web que podemos usar para programar sin instalar nada, ideal para practicar lo que vamos aprendiendo en los diferentes cursos que vemos por Internet.

Ahora, tres años después, nos presentan un servicio completamente nuevo para desarrollar y lanzar un servicio web completo en el navegador: PaizaCloud IDE.

Nos comentan que existen muchas plataformas para aprender programación web en línea, pero en pocas de ellas podemos crear nuestros propios programas. Pocas personas pueden configurar con éxito el entorno de desarrollo si no tienen un nivel de programación alto, y la mayoría de las personas reciben un mensaje de error al instalar o durante la configuración del entorno de desarrollo debido a dificultades como las diferentes versiones de SO, conflictos, software que falta, errores en la versión específica, etc.

Ahora han creado un sistema que permite tener un entorno de desarrollo web basado en navegador. Con PaizaCloud podemos tener un entorno de desarrollo en Ruby on Rails, Node.js, MySQL, etc. en 3 segundos. PaizaCloud proporciona un editor, un administrador de archivos, una aplicación de navegador en el navegador como herramientas estándar y otras funciones que podemos incluir agregando o creando PaizaCloud-Apps.

Podemos usar servidores Linux simplemente abriendo un navegador, administrar y editar archivos, ejecutar comandos o iniciar el servidor web y la base de datos, todo en un navegador. El nuevo entorno de servidor Linux se configurará en solo 3 segundos, siendo posible copiar un entorno de servidor existente y operar libremente múltiples servidores Linux.

PaizaCloud no solo funciona con caracteres ASCII, sino también con cualquier idioma, como el japonés. Podemos editar archivos o ejecutar comandos usando cualquier idioma, por lo que se transforma en una herramienta imprescindible para todo aquel que esté aprendiendo a programar.