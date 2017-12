LET, gafas inteligentes compatibles con Alexa, Siri y Google Now

A lo largo de los últimos años hemos visto diferentes modelos de gafas inteligentes que han tratado de hacerse con un hueco en el mercado, y es que a pesar del éxito de otros wearables, parece que el uso de gafas inteligentes se resiste. Recientemente hemos descubierto LET, un nuevo modelo de gafas inteligentes que está buscando financiación en Indiegogo.

Tal y como podéis comprobar en el vídeo que os dejamos al final del artículo, LET cuenta con una serie de funciones bastante llamativas. Sin duda, uno de sus principales puntos fuertes es la integración de serie con Alexa, el asistente de voz de Amazon. Además, LET será también compatible con Siri y Google Now, lo que supone todo un punto a favor. Otras características de interés son el sistema de audio por conducción ósea, su autonomía de hasta 10 días de duración y la posibilidad de utilizarlas con cristales graduados.

Por supuesto, como viene siendo habitual en ese tipo de gadgets, podremos utilizar las gafas para controlar la reproducción de música, obtener indicaciones para llegar a un lugar determinado y aprovechar las ventajas del manos libres a la hora de hacer llamadas. Por último, es interesante destacar que tendrán un peso de solo 27 gramos.

A pesar de que hasta el momento no ha habido ningún producto similar que haya conseguido una cuota importante de mercado (algo que sí que ha pasado con wearables como smartwatches), el interés generado por LET ha sido bastante alto: ya que se encuentra a poco más de 1000 dólares para conseguir su objetivo de financiación. Las gafas se venderán desde 259 dólares a partir de mayo de 2018. Os dejamos con el vídeo:

Link: Indiegogo.