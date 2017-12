Dónde encontrar cursos online gratuitos de programación

En los últimos años hemos comentado muchos sitios web con cursos de todo tipo, siendo la programación la protagonista en muchos de ellos.

Hoy hemos decidido hacer un resumen en vídeo, y para ello os contamos algunos sitios y sus características principales:

Es importante tener en cuenta varios puntos que solo los que hemos programado durante algunos años, o los que trabajan con el tema, tienen presente a la hora de realizar estos cursos:

– La mayoría de ellos son útiles para dar ideas básicas. Programar es algo que se aprende con la práctica, es imposible que un curso de 30 horas prepare a una persona para realizar proyectos profesionales, pero es necesario para crear las bases necesarias y despertar el interés.

– Aunque no es lo mismo programar en JAVA que en PHP o en Python, las bases son prácticamente las mismas. Es cierto que la programación orientada a objetos incluye algunos conceptos diferentes, pero todos ellos están relacionados, por lo que hacer un curso de JAVA para después dedicarse al C++ no es en absoluto tiempo perdido.

– Una cosa es programar y otra cosa es gestionar bases de datos. En las grandes empresas hay profesionales dedicados a optimizar consultas SQL y gestionar bases y otros que programan, es muy difícil encontrar un gran experto en ambos asuntos, por lo que hay que decidir qué se quiere hacer antes de empezar a buscar cursos.

Sea como sea, el saber no ocupa lugar, por lo que si tenéis tiempo y ganas, haced todos los cursos posibles.