Android Oreo (Go Edition), para móviles con pocos recursos

Desde el blog de Google anuncian la llegada de una versión especial de Android Oreo, una edición especialmente diseñada para dispositivos más modestos, y lo presentan precisamente recordando que Android está disponible en más de 2 mil millones de dispositivos en todo el mundo, con más usuarios en la India que en los Estados Unidos, por lo que es importante tener presente a todos.

En el Google I/O de este año ya hablaron sobre el proyecto, sobre “Android Go”, la versión “light” del sistema operativo, y ahora indican que Android Oreo (edición Go), está lista y se lanzará mañana como parte de la versión Android 8.1.

Está pensada para los dispositivos Android Oreo con 512 MB a 1 GB de memoria, y vendrán con todas las optimizaciones Go:

– Sistema operativo: mejoras de rendimiento y almacenamiento para el sistema operativo con funciones de administración de datos y beneficios de seguridad incorporados.

– Google Apps: un nuevo conjunto de aplicaciones de Google, diseñadas para ser más ligeras.

– Google Play Store: una versión ajustada de Google Play Store que nos permite descargar cualquier aplicación, destacando las que funcionen mejor en nuestro móvil.

La aplicación promedio ahora es 15 por ciento más rápida en dispositivos con Android Oreo (edición Go), y han optimizado el sistema mejorando las apps preinstaladas para ocupar un 50 por ciento menos de espacio. Como resultado, han duplicado la cantidad de almacenamiento disponible.

Los dispositivos con Android Oreo (edición Go) también vienen con funciones de ahorro de datos de Google activadas por defecto, como Data Saver en Chrome, y cuentan también con sistemas de seguridad ampliados, como Google Play Protect, que analiza las instalaciones que hacemos en el dispositivo.

También han rediseñado muchas de sus aplicaciones para satisfacer las necesidades locales, por lo que vendrán preinstaladas Google Go, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Google Play, Chrome y la nueva aplicación Files Go de Google. Google Go, por ejemplo, es una nueva aplicación que permite encontrar la información de forma más rápida, optimizando los datos hasta en un 40 por ciento, pesa menos de 5 MB de tamaño y hace que sea más rápido encontrar información popular y de tendencia con una interfaz sencilla y fácil de usar.

Con el lanzamiento de Android Oreo (edición Go) en Android 8.1, los socios de Google pronto podrán enviar esta nueva versión en sus dispositivos en todo el mundo.

Podéis encontrar más información en android.com.