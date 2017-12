Convierte tu smartphone en un control remoto para presentaciones con esta herramienta

Los que utilicéis la plataforma de resentaciones de Google estaréis al tanto de que la herramienta cuenta con una función para transmitir nuestra presentación a una televisión equipada con un Chromecast. A pesar de ello, no podemos controlar la presentación desde nuestro smartphone si no contamos con este dispositivo. Hoy os hablamos acerca de Remote for Google Slides, una extensión para el navegador con la que convertir nuestro smartphone en un mando a distancia para nuestras presentaciones.

A pesar de que la configuración de la extensión es algo lenta, una vez hemos completado el proceso todo funciona a la perfección. Tal y como podéis leer en la descripción de la extensión, únicamente es necesario abrir la presentación que queramos mostrar desde el ordenador, modificar ligeramente la URL siguiendo las instrucciones que proporciona el desarrollador y acceder a este enlace desde nuestro smartphone. Una vez hayamos introducido el código de acceso solicitado por la herramienta podremos controlar la presentación desde nuestro terminal.

Tal y como podéis ver en la imagen que ilustra este artículo, la interfaz de la versión para móviles de la herramienta es realmente sencilla. De hecho, tan solo contamos con dos grandes botones para avanzar y retroceder en la presentación. Además, Remote for Google Slides también nos mostrará nuestras notas y un cronómetro en la pantalla de nuestro smartphone, lo que supone todo un punto a favor si tenemos que realizar una presentación relativamente larga.

Si estabais buscando una herramienta con la que poder avanzar y retroceder vuestras presentaciones desde el móvil, Remote for Google Slides puede convertirse en una opción a considerar. Como siempre, podéis probar su funcionamiento descargando la extensión desde la Chrome Web Store.