3 juegos de Game of Thrones para Android

Si te apasiona una de las series medievales de aventuras más vistas de los últimos años, debes probar algunos de los juegos que recrean estas temáticas para Android. Las batallas, el drama, y los escenarios de pelea en los bosques, hacen que esta sea una alternativa muy buena para pasar el rato jugando y completando objetivos.

A continuación hemos traído 3 juegos de Game of Thrones que cuentan con excelentes gráficos, controles y objetivos de juego. Las 3 entregas están disponibles sin coste alguno, así que podrás jugar gratis en cada una de ellas.

Creado por los señores de Warner Bros, se trata de uno de los mejores juegos que recrea lo visto en la serie. En GoT Conquest podemos construir casas, crear ejércitos para defender e invadir otras regiones divididas en los 7 reinos. Poco a poco irás ascendiendo en cuanto a influencia política se refiere, así tendremos más poder para dominar las regiones. Ya sea que quieras adueñarte de Winterfell, Castle Black o King´s Landing, tendrás que pelear con estrategia para poder eliminar al ejército que se pare frente al tuyo.

Aunque todavía no está en español, GoT Ascent destaca por el sistema y gran número de misiones (más de 3.500 según el desarrollador), los elementos que pone a disposición para luchar y los guerreros con las armas disponibles para cada objetivo. Atacar no es tan fácil, pero tienes la opción para ir mejorando a todos los guerreros en cuanto a habilidades y armadura. Y cuidado y te encuentras con dragones, pues el nivel de dificultad aumenta con este rival.

En vez de pelear y luchar por las diferentes regiones, aquí tendrás que adivinar el nombre de los personajes principales de la serie. Si crees que te sabes hasta lo más mínimo de todos los capítulos de GoT, tienes la oportunidad para demostrarlo al intentar completar más de 40 niveles. Para guiarte tendrás la imagen del personaje. Abajo encontrarás las letras desordenadas para colocarlas en su debido sitio. Aunque el juego es sencillo, puede enganchar a cualquiera por un buen rato.