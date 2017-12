5 trucos para que saques el mayor partido a Google Keep

Google Keep es una de las mejores aplicaciones para anotar todo lo que se nos ocurre, la lista de cosas por hacer y las ya realizadas, entre otras cosas. Explotar al máximo todo lo que tiene para ofrecer es ideal para aprovechar cada herramienta y beneficiarnos de ello. Aunque es bastante sencilla, Google Keep cuenta con algunas funciones avanzadas que son importantes comentar.

Con estos 5 trucos podrás utilizar la aplicación de una forma más profesional y sofisticada. Realizar estos pasos no es nada del otro mundo y tampoco te llevará más que unos cuantos minutos.

Dibuja lo que quieras

Google Keep te brinda la posibilidad de compartir un dibujo creado por ti. Ya sea un saludo, un gesto, o algo escrito, el receptor puede interpretar mejor el mensaje, o en tal caso, tú mismo podrás distraerte creando dibujos de acuerdo a tus gustos. Para ello, basta con presionar sobre el icono de bolígrafo. Aquí tendrás a disposición 28 colores, 3 estilos de bolígrafo, borrador y la opción para seleccionar una porción del dibujo.

Enumera las cosas

Para que todo esté ordenado de acuerdo al orden deseado, puedes enumerar la lista de cosas pendientes o por hacer. Para esto, solo tienes que hacer es anotar el 1automáticamente la herramienta ubicará el número 2 para que describas otro ítem y así sucesivamente.

Recupera las listas que has eliminado

Por fortuna, Google Keep te permite archivar las listas que has eliminado. En caso que hayas eliminado una nota, también puedes volverla a tener disponible si presionas sobre las 3 barras horizontales y luego entras a la sección Papelera. Recuerda que solo tienes 7 días para que se produzca la eliminación completa.

Convierte una nota a documento de Google

Si deseas otro tipo de formato con más opciones, puedes pasar lo anotado en Google Keep a un documento de Google. Esto lo puedes hacer si presionas sobre la nota deseada, seleccionas los 3 puntos verticales y marcas la opción Copiar a documentos de Google.

Utilizar la aplicación móvil con las mismas bondades

¿Sabías que Google Keep cuenta con una app para iOS y Android? Esta aplicación funciona de forma perfecta en estos dispositivos. Desde allí puedes anotar todo lo que necesites y podrás sincronizar la información en tu ordenador y los demás equipos a través de tu cuenta Gmail. Si aún no has descargado la herramienta, abajo encontrarás el link para que te la bajes sin coste alguno.

Google Keep: para iOS | para Android