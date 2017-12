NEJE DK-8-KZ , una mini-grabadora de láser de alta velocidad por menos de 60 euros

Cada vez es más común realizar trabajos de impresión 3D o de cortado profesional dentro de nuestra casa, y en este caso lo podemos comprobar con una máquina de grabado láser que se está vendiendo en estos momentos por poco menos de 60 euros en tomtop.

Se trata de una máquina que cuenta con función de talla de impresión, más práctica que la máquina de grabado normal, siendo capaz de realizar grabado láser de alta precisión (ideal para grabado DIY – do it yourself), ya que tiene una resolución de 512×512.

Cuenta con 108 tornillos para aumentar la estabilidad, y dispone de una estructura metálica resistente a golpes y movimientos. El sistema de posicionamiento de luz es automático, lo que ayuda a poner la imagen en el lugar adecuado.

Es posible usar la máquina con o sin ordenador, solo tenemos que obtener una imagen y conectar los dos puertos del usb al cargador o al banco de la energía (no incluido). Funciona con un solo botón, por lo que no es necesario tener grandes conocimientos para usarla.

Viene con unas gafas de protección, así como con recomendaciones de seguridad que incluyen la desconexión de la máquina durante 5 minutos después de 30 minutos de funcionamiento continuo.

Ideal para personalizar nuestros objetos o dar un regalo original, la NEJE DK-8-KZ puede tallar varios materiales, incluyendo caoba, bambú, tarjetas de papel, marfil, cuero, plástico inflamable, PCBA, etc. pero no es adecuada para el metal, el acrílico o cualquier otro material retardador.