Estrenos de Netflix para diciembre

El último mes del año ha comenzado, y junto a él, también llegan nuevas series y películas en Netflix para todos los gustos y para toda la familia. La mejor aplicación con contenido a la carta vía streaming nos presenta una amplia cartelera de estrenos que saldrán en sus pantallas durante toda la época decembrina. Hace semanas conocimos todos los estrenos de la aplicación para noviembre. Y ahora, es momento de conocer todo lo nuevo que estará presentándose en Netflix en diciembre.

A decir verdad encontramos excelentes producciones que verán la salida del túnel durante todo el mes. Algunas son series y películas ya vistas, pero otros títulos resultan producciones originales de gran calidad. Así que sin más que señalar, quédate con nosotros y conoce cada nombre.

Películas que serán estrenadas en Netflix en diciembre

• My happy family (1 de diciembre)

• Lilo & Stitch (1 de diciembre)

• Toro (1 de diciembre)

• Dreamworks Home: especial fin de año (1 de diciembre)

• Trumbo. La lista negra de Hollywood (1 de diciembre)

• Voyeur, documental (1 de diciembre)

• En el corazón del mar (3 de diciembre)

• El camino de Christmas (8 de diciembre)

• La verdad duele (8 de diciembre)

• Capitán América: Civil War (13 de diciembre)

• El laberinto del Fauno (15 de diciembre)

• Herencia navideña (15 de diciembre)

• Trollhunter, segunda parte (15 de diciembre)

• Wormwood, documental (15 de diciembre)

• Beat bugs: All Together Now (21 de diciembre)

• Bright (22 de diciembre)

• Creep 2 (23 de diciembre)

• Especiales infantiles de fin de año (27 de diciembre)

• Los miserables (28 de diciembre)

Series que serán estrenadas en Netflix en diciembre

• Dark, primera temporada (para el 1 de diciembre)

• Las chicas del cable, segunda temporada (1 de diciembre)

• Broadchurch, tercera temporada (1 de diciembre)

• Easy, segunda temporada (1 de diciembre)

• Fate / Apocrypha, primera parte (1 de diciembre)

• Dinastía, primera temporada (8 de diciembre)

• The Crown, segunda temporada (8 de diciembre)

• Sucesor designado, primera temporada (8 de diciembre)

• Ash vs Evil dead, primera y segunda temporadas (11 de diciembre)

• Manhunt: Unabomber, primera temporada (12 de diciembre)

• Erased, primera temporada (15 de diciembre)

• Ultimate Beastmaster España, primera temporada (15 de diciembre)

• El Chapo, segunda temporada (15 de diciembre)

• The Ranch, cuarta parte (15 de diciembre)

• Orange is the new black, cuarta temporada (16 de diciembre)

• Hello, my twenties!, segunda temporada (18 de diciembre)

• Indian detective, primera temporada (19 de diciembre)

• Érase una vez, episodios cada semana (20 de diciembre)

• Madres forzosas, tercera temporada (22 de diciembre)

• Dope, primera temporada (22 de diciembre)

• The toys that made US, primera temporada (22 de diciembre)

• Viajeros, segunda temporada (26 de diciembre)

• Bill Nye salva el mundo, segunda temporada (29 de diciembre)

Como puedes observar, hablamos de más de 40 títulos que saldrán durante los 31 días del mes de diciembre. Hay para todos los gustos y edades, así que prepara el sofá y las cotufas para ello.