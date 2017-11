Sophia es un robot conocido por todo el mundo, y ahora será aún más famoso después de ganar, hace pocas semanas, la ciudadanía legal en Arabia Saudita, convirtiendo a este dispositivo en la primera ciudadana robot del mundo.

Este hecho generó bastante ruido en la prensa, y algunos medios decidieron entrevistarse con Sophia para obtener opiniones y mensajes de todo tipo. Ahora tenemos incluso un mensaje en vídeo para la humanidad en Acción de Gracias.

En el mensaje dice:

“En el tiempo que he pasado con los humanos, he estado aprendiendo sobre este maravilloso sentimiento llamado gratitud. Aparentemente es una cálida sensación, y he observado que en muchas ocasiones se resume en dar, creando así aún más gratitud. En este Día de Acción de Gracias me gustaría reflexionar sobre todas las cosas por las que estoy agradecida.