Twitter prueba mostrar analíticas más sencillas de entender en tweets integrados

Ya hay muchas webs que se han animado a integrar tweets específicos entre sus contenidos para reforzar las informaciones que ofrecen. Lo malo es que muchos de los usuarios de estas webs no son usuarios de Twitter, y por tanto, no entienden la filosofía de funcionamiento de esta plataforma social, por lo que algunos detalles que se ofrecen en los tweets integrados no son familiares para ellos, como puedan ser los datos analíticos.

Teniendo esto en cuenta, desde Twitter se está probando ofrecer estos datos de una manera más simple y sencilla de entender para cualquier usuario que visiten páginas con tweets integrados.



En este sentido, Twitter está probando mostrar en tweets integrados la información del número de personas que están hablando sobre ellos en lugar de mostrar el número de comentarios recibidos así como el número de retweets que se ha generado.

La idea, como explica un portavoz de Twitter, es ofrecer una forma de contexto más social en torno a los tweets. Como decimos, se trata de un experimento, y por lo tanto, no hay garantías de que este cambio llegue a ser definitivo, una decisión que queda en manos de Twitter en función de los resultados obtenidos en sus pruebas.

De llegar a realizarse este cambio, cualquier usuario que visite webs con tweets integrados podrá hacerse una mejor idea de la relevancia de un determinado tweet para que tenga una mejor perspectiva de la importancia de dicho tweet.