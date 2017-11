Juegos para móviles que recuerdan a lo que hacíamos en papel hace décadas

Cuando éramos niños solíamos comprar cuadernos de actividades en los kioskos, donde teníamos pasatiempos de todo tipo. En ellos había sopas de letras, crucigramas, dibujos para colorear, juegos para juntar puntos numerados… estas actividades tienen ahora versiones digitales, y en esta lista veremos algunas:

Disponible para iOS y android, esta aplicación nos permite juntar puntos numerados para construir figuras, siendo posible elegir el color de las lineas para que el resultado quede casi perfecto. Los dibujos pueden ser bastante grandes, por lo que en muchos casos se necesita una buena dosis de paciencia.

Lo presentan como juego para adultos, pero puedo imaginarme perfectamente a los niños juntando números con el dedo.

Uno de los muchos juegos de este tipo que hay en las tienda para móviles. En este caso tenemos dibujos con celdas numeradas, siendo necesario rellenar cada número del mismo color. Es posible hacerlo celda por celda o arrastrando el dedo para completar varias al mismo tiempo.

Todo un éxito entre los niños, y no gasta lápiz, aunque en mi caso me estresó más que me relajó.

Un clásico: encontrar palabras en una sopa de letras. Hay muchas versiones en iTunes y Google Play, pero personalmente me quedo con esta opción, muy sencilla de usar y con varias categorías en nuestro idioma.

En este caso vamos de crucigramas, y destaco una app para iOS que ofrece un diseño elegante y varios niveles de dificultad. Está disponible en varios idiomas, y ofrecen recursos para ayudar a completar las palabras de forma sencilla.

Y no podemos terminar la lista sin los famosos juegos de colorear. En este caso destaco uno de mandalas para android bastante agradable de usar, pero hay tantos en ambas tiendas que es difícil elegir una.