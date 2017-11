Adéntrate en el apasionante mundo de la informática y marketing estudiando una FP online

Si sientes interés por dedicarte al mundo de la informática o el marketing pero no tienes una formación que te lo permita, tenemos la solución: estudia una FP a distancia y adquiere todos los conocimientos que en un futuro te permitirán ejercer la profesión que siempre habías deseado. Una de las principales ventajas que ofrece la FP online es que el propio alumno es quien decide cuándo y cuánto quiere estudiar. Así pues, administra sus estudios en función del tiempo que tiene para dedicarle, una opción cada vez más escogida por aquellas personas que tienen que combinar su formación con un trabajo y demás obligaciones diarias.

Oferta muy variada

El abanico de posibilidades dentro del mundo de la Formación Profesional es bastante variado ya que existen más de 26 familias educativas que incluyen una multitud de ciclos de Formación Profesional tanto de Grado Medio como de Grado Superior. A continuación, hemos hecho una selección en base a los más relacionados con el sector de la informática y el marketing y que se pueden estudiar en el centro de FP a distancia ILERNA Online:

– Sistemas Microinformáticos y Redes: Este ciclo de FP de Grado Medio es el que te permitirá introducirte en el mundo de la informática. Con el título de Técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes serás capaz de instalar y configurar sistemas microinformáticos, así como de encargarte de su mantenimiento. Aprenderás también a configurar equipos, servidores y montar y desmontar redes informáticas y tener un primer contacto con el mundo de la programación.

– Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: ¿Sueñas con trabajar en el mundo de las nuevas tecnologías? Tras haber estudiado este ciclo de Formación Profesional de Grado Superior, podrás desarrollar aplicaciones informáticas para distintas plataformas, aprenderás a diseñar interfaces y a programar.

– Desarrollo de Aplicaciones Web: Con esta FP de Grado Superior te convertirás en Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y podrás desarrollar aplicaciones informáticas relacionadas con entornos web. Recibirás la formación necesaria para convertirte en programador web y programador multimedia.

– Marketing y Publicidad: Si lo que deseas es hacerte un hueco en el sector de la publicidad y el marketing, lánzate a por esta FP de Grado Superior. Obteniendo el título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad aprenderás todo lo necesario para elaborar planes de marketing, lanzar productos al mercado, organizar eventos o gestionar páginas web.

Cabe señalar que la FP es una opción educativa muy enfocada en la inserción laboral del alumno. Es por ello que todos los materiales didácticos se basan en contenidos teóricos y prácticos que permiten al alumno adquirir todos los conocimientos necesarios para facilitar su inserción laboral en el ámbito deseado. Además, los ciclos de formación incluyen el módulo obligatorio de Formación en Centros de Trabajo (FCT), o lo que es lo mismo, las prácticas en empresa, algo que les permite tener un contacto inicial con una profesión relacionada con el ciclo que ha estudiado.

¡Empezar una FP en febrero es posible!

El curso no sólo empieza en septiembre. En centros de formación como ILERNA Online existe la posibilidad de iniciar una FP también en febrero. Y lo mejor de todo es que no te comprometes a pagar un ciclo entero, ya que, estudiando una FP a distancia, el alumno tiene la opción de matricularse de tantas asignaturas como lo desee, y, por tanto, paga por asignaturas, no por ciclos.

Como veis, las opciones que se os ofrecen para formaros en los ámbitos de la informática y el marketing son varias. ¡No desaprovechéis esta oportunidad!