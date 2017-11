¿El futuro de la mayoría de los juegos? La realidad aumentada

Si queremos ver el alcance que ha tenido la realidad aumentada a través de los videojuegos, basta con ver Pokémon GO para validar que esta tecnología se está sumando cada vez más al entretenimiento a través de los dispositivos móviles. Cuándo salió esta entrega hace más de un año, hablábamos de un juego sin precedentes. Pero ahora, varios desarrolladores se han sumado a esta temática, y todo parece indicar que la tendencia va para largo.

La realidad aumentada es mayormente utilizada para otros temas tecnológicos. Pero durante los últimos meses, varias empresas han decidido invertir en juegos que integran lo real con lo digital. Y es que quién no querría jugar un título donde se puede experimentar con elementos digitales y objetos cercanos a nuestro hogar y trabajo.

Por qué la realidad aumentada será el entretenimiento del futuro

Los gustos y las exigencias de las personas se están inclinando hacia proyectos más innovadores. Así que la próxima perla del mercado de entretenimiento será indiscutiblemente la realidad aumentada. La principal razón de esto radica en que los usuarios están exigiendo el siguiente nivel de atractivo, algo que cause lo mismo que Pokémon GO. Y sí, la inversión en proyectos será aún mayor, y por ende, algunos juegos podrían no ser gratuitos, pero estamos seguros que si la entrega cuenta con buenos objetivos de juego y controles, será un éxito que la mayoría quisieran comprar.

Y si hablamos de próximos proyectos, grandes series se están sumando al entretenimiento por medio de la IA. Por ejemplo, hace semanas se conocía que Harry Potter también contaría con un juego de realidad aumentada. Así que, ¿no te gustaría controlar una varita en la vida real? O también, ¿no quisieras controlar algunos de los elementos que siempre has soñado de la película? La verdad es que Niantic está trabajando duro para poder presentarnos un juego que se parezca en varios aspectos a la saga original. Y al fin y al cabo, esto es lo que todos queremos, la mayor realidad física a través de los juegos.

Aunque son avances realmente grandes, aún faltan más proyectos ambiciosos, y el 2018 será la puerta hacia lo más grande en cuanto a la realidad aumentada se refiere. No hay muchos juegos con esta tecnología en el listado, pero cada año estamos un paso menos de lograr que existan buenas y mejores entregas con la realidad aumentada como protagonista principal.