Algunas de las cosas más importantes que puedes hacer en WhatsApp Web

Por si no lo sabías, WhatsApp no es solo una app móvil, ya que también cuenta con una versión de escritorio. Esta alternativa es bastante usada por millones de personas, pues gracias a ella pueden acceder a las mismas, e incluso a otras bondades que no ofrece la app para dispositivos móviles. Utilizar WhatsApp Web es demasiado sencillo, y gracias a las siguientes indicaciones estarás un poco más cerca de hacerlo.

A continuación verás varios ítems que representan algunas de las funciones más importantes de WhatsApp Web. Así sabrás que se trata de una opción muy buena en ciertos casos. Pero antes, el vídeo explicando cómo usarlo:

Lo primero, puedes escribir más rápido

Escribir un texto largo en el móvil puede ser cosa de minutos, varios minutos. A diferencia de lo anterior, en WhatsApp Web podrás escribir desde el teclado de tu ordenador, como siempre has querido.

No es necesario que descargues nada

Efectivamente sí existe la opción para descargar la app en tu ordenador, pero esto es simplemente opcional. Si ingresas a Web.whatsapp.com podrás utilizar WhatsApp y ver toda la información de los chats que tienes en tu PC. Para esto, tienes que escanear el código de barras desde tu móvil.

Puedes enviar archivos y links más rápido

Otra ventaja importante es la de poder enviar todo tipo de documentos y links de forma más rápida, ya que si estás navegando en la web, puedes copiar un enlace y pegarlo en el chat, o en tal caso, seleccionar la opción de enviar archivos de tu PC. Y no es que en el terminal no exista esta posibilidad, tan solo es que aquí podrás hacerlo más rápido y de forma sencilla.

Los estados de tus contactos también están habilitados

Esta función ha sido una de las últimas implementadas durante las actualizaciones pasadas. Si presionas sobre el círculo que se encuentra al lado del icono de chat, podrás ver los estados de tus contactos, también ordenados de forma reciente. Aquí igual puedes parar un estado, pasar o retroceder y seleccionar el que desees.

La autonomía del smartphone puede durar más tiempo

Al estar más tiempo en la versión web que en la app móvil, tu dispositivo podrá tener más tiempo de autonomía, pues no estás utilizando tu smartphone para ingresar a WhatsApp. Al final del día, tu teléfono estará con un poco más de batería, y eso siempre se agradece.

Tan solo son 5 de las cosas más importantes que se puede realizar en WhatsApp Web. Prueba esta versión y sabrás que se trata de una ayuda bastante interesante.