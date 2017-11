Vimeo, ahora con soporte para vídeos en HDR y reproducción de vídeos a 8K

Dado el crecimiento que está experimentando tanto el número de pantallas como de dispositivos con soporte para HDR (alto rango dinámico), Vimeo se suma ahora a otras compañías, como YouTube o Netflix, y comienza a ofrecer soporte para esta tecnología, la cual permite ofrecer más detalles de las zonas de altas luces y sombras en las imágenes, soportando una gama de colores aún más amplia, acercándolo a la visión del ojo humano mostrando más del 75% de los colores que el ojo humano puede ver.

Además, la plataforma apunta a que dentro de este soporte se incluye a los últimos dispositivos de Apple, “incluyendo el iPhone X, iPad Pro y Apple TV 4K”, por lo que se muestran “orgullosos” de ser la única plataforma de alojamiento de vídeo disponible en HDR para estos dispositivos.



Aquellos usuarios que deseen visualizar vídeos en HDR deberán contar con pantallas compatibles con el estándar HDR10 y el códec HEVC. En este sentido, verán un identificador tanto en la página como en el reproductor de que el contenido del vídeo es en HDR. Aquellos usuarios que no cuenten con una pantalla compatible, verán una versión en SDR del mismo contenido. Vimeo argumenta que “un archivo HDR no se ve muy bien en una pantalla SDR, y no queremos que su imagen sufra como resultado”.

Obviamente, para que un vídeo sea HDR hay que capturarlo o procesarlo posteriormente en HDR antes de subirlo. Por otro lado, Vimeo también comienza a tener soporte para la reproducción de vídeos hasta 8K de resolución. Recordemos que YouTube comenzó a soportar la subida y visualización de vídeos a 8K hace más de dos años. A este respecto hay que señalar que Vimeo comenzó a soportar la subida de vídeos a resolución 8K desde el pasado mes de marzo.

Vimeo busca, sobre todo, la posibilidad de que los vídeos puedan contar con la máxima calidad posible, y si no es posible su visualización al menos que pueda estar disponible para su distribución, venta o exhibición posible en festivales, según aclara. La reproducción de vídeos hasta 8K viene en un momento en el que comienzan a aparecer las primeras pantallas con soporte para esta resolución en el mercado.