Pinterest trae nuevas opciones de búsquedas visuales

Pinterest ha querido celebrar el segundo aniversario del lanzamiento de las búsquedas visuales trayendo cinco novedades que permitirán a los usuarios usar las búsquedas visuales para encontrar productos e ideas en los que puedan estar interesados.

En primer lugar, hablan de Lens Your Look, una nueva función que comenzará a estar disponible en dispositivos Android e iOS en su aplicación en su versión en inglés para combinar los textos e imágenes para realizar búsquedas de idea de ropa inspirada en la ropa que ya se dispongan en los armarios. Además, en Shop the Look se amplia el catálogo con los productos de ShopStyle que los usuarios podrán comprar en base a 14 mil influencers de estilo de ShopStyle Collective.



En iPhone llegará en las próximas semanas la función llamada Responsive Visual Search, la cual se partirá de pines para realizar búsquedas visuales. Los usuarios sólo tienen que pellizcar la pantalla para acercarse a esos objetos en los que pueden estar interesados para automáticamente recibir una relación de pines similares a dichos objetos.

Pinterest hace coincidir el lanzamiento de su extensión para Firefox el mismo día en el que Mozilla lanza Quantum. En este sentido, en dicha extensión se emplea la misma tecnología existente en la extensión disponible para Chrome al objeto de guardar ideas encontradas en la web para ser punto de partida de las búsquedas visuales de los usuarios.

Ya por último, Pinterest trae los códigos PIN, que posibilita el escaneo de cualquier código PIN que pueda estar disponible en cualquier soporte, ya sea una revista, en una etiqueta de ropa, etc. Tan sólo habrá que sacar la cámara de Pinterest para escanear el código y obtener una relación seleccionada en base al producto en el que se ha encontrado el código PIN escaneado.

De esta manera, Pinterest sigue reforzando las búsquedas visuales para convertirse en toda una fuente de inspiración a la hora de buscar y adquirir ropa y otros elementos en la que los usuarios puedan estar interesados.