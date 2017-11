Amazon estaría desarrollando una versión gratuita de Prime Vídeo

Amazon podría estar desarrollando una versión gratuita, soportada mediante publicidad, que complemente con su servicio de streaming de vídeo bajo demanda para suscriptores Prime, según personas cercanas, para lo que la compañía ya estaría iniciando conversaciones con productoras, cadenas de televisión y otras compañías de medios para poder confeccionar una programación, en la que podría darse cabida a contenidos infantiles, de estilo de vida, viajes, entre otras temáticas, según señala hoy la publicación AdAge.

Se trata de un interesante movimiento que llega en un momento en el que cada vez más gente opta por los servicios de streaming bajo demanda como Netflix o HBO, alejándose de la televisión tradicional.



Amazon compartiría información de audiencias como ingresos publicitarios, vinculando pagos por contenidos acorde al número de horas de visualización semanal, suponiendo además un aspecto interesante desde el punto de vista publicitario, estando en un escenario donde otras compañías tecnológicas también están lanzando sus servicios de vídeo bajo demanda con soporte para la publicidad, como es el caso de Facebook con Watch.

Los creadores podrían disponer de sus propios canales y compartir ingresos publicitarios acorde al mencionado número de horas de visualización semanal. Amazon toma así un interesante movimiento que podría incluso servir para captar más suscriptores a Prime.

Recientemente, también se ha sabido que el fabricante Huawei lanzaría su propio servicio de streaming de vídeo bajo demanda en Europa para el año que viene, un servicio sin publicidad que vendría preinstalado en dispositivos Huawei vendidos en próximo año para el cual ya ha establecido conversaciones con dos proveedores de contenidos, uno de ellos es Atresmedia y el otro el distribuidor de películas y documentales Under The Milky Way.

En lo que respecta al nuevo servicio de Amazon, desde la compañía aún no han lanzado comunicados oficiales y ni tan siquiera se ha pronunciado al respecto.