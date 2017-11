3 emuladores de Nintendo 64 para que te entretengas en tu Android

Los emuladores nos hacen revivir épocas de antaño. Durante esas décadas, la consola Nintendo 64 era una de las más famosas a nivel mundial, pues contaba con ciertas entregas que atrapaban a cualquiera. Por esta razón, hemos decidido traer 3 de los mejores emuladores para que revivas momentos de hace años con tu dispositivo móvil.

Los 3 emuladores que presentamos a continuación están disponibles de forma gratuita en Google Play. De esta forma puedes jugar sin coste alguno. Prueba cada uno de ellos y quédate con el que te parezca mejor.

Con más de 10 millones de descargas y un puntaje de 4,5, MegaN64 figura como la opción más descargada de Google Play. No importa si quieres jugar Mario 64, o The Legend of Zelda, ya que el emulador cuenta con buenos sistemas de jugabilidad y controles intuitivos para todos. Aquí también puedes jugar Star Fox 64, Donkey Kong, entre otros.

Los botones para controlar cada sección del juego están bien estructurados. Cada título ha sido puesto en escena con buenas características, así estarás jugando sin problemas.

Esta opción destaca por no solo ser un emulador de Nintendo 64, ya que también está disponible para probar entregas del Play Station 1, NES, Game Boy Classic, entre otros. Aunque lleva desde 2014 sin recibir actualizaciones, cuenta con buenos controles y opciones para que podamos jugar los mejores títulos creados hace décadas. Al igual que la anterior, también se puede descargar de forma gratuita en todos los móviles con Android 2.3 y versiones superiores.

Con una valoración de 4,0, MupenPlus figura como otra alternativa interesante que puede ofrecernos la posibilidad de jugar algunos títulos de Nintendo 64 en el móvil Android. Su interfaz es muy buena para ser sinceros, y que como se puede apreciar en la imagen, ubica los controles de juego de forma correcta. Esta opción tampoco ha recibido actualizaciones desde 2014, pero tiene todo para posicionarse como una de las opciones más interesantes.

Además de ser gratuitos, todos los emuladores cuentan con buenas características. Ahora queda de tu parte elegir la mejor para jugar.