Qué son y cómo funcionan los Animoji

Si habéis esperado el lanzamiento del iPhone X, probablemente te hayas cegado por las principales características que adquiere el buque insignia de Apple. Tanto su apartado fotográfico, como su hardware y su software, hacen que este tope de gama sea una de las principales opciones, aún con su precio para nada económico.

Entre tantas funciones adheridas en este terminal, hay una especial que no habíamos visto en otros smartphones: los Animoji. Por su nombre ya te puedes hacer una idea sobre qué se trata esta tecnología. En concreto, se trata de una función que permite crear vídeos en vivo con emoticonos específicos. En otras palabras, es darle vida a unos emojis por medio de nuestras expresiones.

Cómo funcionan los Animoji

Este sistema funciona a través del reconocimiento facial Face ID, que hace que por medio de nuestras expresiones, 12 tipos de emojis puedan tomar vida al clonar lo que decimos. Si aún no te ha quedado claro cómo es el funcionamiento de esta función, puedes observar el vídeo que presentamos a continuación. En el contenido del vídeo se observa como Craig Federighi, ejecutivo de Apple, enseña y prueba todos los Animoji.

Como se pudo observar, se trata de una herramienta bastante interesante y grandiosa. Actualmente existen 12 Animoji: un unicornio, robot, panda, zorro, perro, conejo, cerdito, alienígena, entre otros. iOS 11 permite grabar un videoclip con un límite de hasta 10 segundos. Este mensaje se puede compartir por iMessage, aunque también se puede exportar el archivo para compartirlo en Facebook, Instagram y Twitter, entre otras aplicaciones.

Esta herramienta está disponible únicamente en el iPhone 8, iPhone 8 Plus y claro, también en el iPhone X. Aún no se ha conocido si este sistema está integrado en el procesador A11 Bionic, o en los sensores adheridos a la cámara delantera. Por esta razón, no se sabe si los Animoji puedan estar disponibles en otros móviles de menor gama.

Sin duda alguna, los Animoji representan un antes y un después en el entretenimiento por medio de los emojis. Cualquiera quisiera tener la posibilidad de grabarse con alguna de estas formas para divertirse un rato al enviar un mensaje con imagen y audio diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.