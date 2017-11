Regresa la app Files Go a la Play Store de Google en fase beta

A principios de semana conocimos de la existencia de Files Go, una nueva aplicación móvil para dispositivos Android la cual ofrece tres características: la de administración de archivos, la de recuperación de espacio de almacenamiento mediante la eliminación de archivos innecesarios, y la posibilidad de transferir archivos a otros usuarios cercanos sin necesidad de conexión a Internet, simplemente por Bluetooth, similar a AirDrop de Apple.

Pues bien, después de que se haya retirado de Play Store de Google al poco de publicarse, no sin antes obtenerse la .APK y estar disponible para su descarga desde algunas webs, hoy vuelve a estar disponible para que ahora puedan probarla un número mayor de usuarios, no sólo aquellos que se sumaron en su momento al programa de acceso temprano. En este sentido, hay que señalar que la aplicación se encuentra disponible en fase beta y, como se indica en su ficha, su publicación como tal aún no se ha realizado oficialmente.



Esto viene a significar que ahora un mayor número de usuarios podrán acceder a la aplicación, pero eso sí, por su cuenta y riesgo, ya que la misma puede contener una serie de errores. De momento no se saben los planes de Google acerca de esta aplicación, aunque se supone que forma parte de la iniciativa Go de Android para ofrecer un sistema operativo y aplicaciones con bajos requisitos para móviles con menos capacidades.

A este respecto, dentro de la familia Go también se encuentra YouTube Go, también disponible en fase beta. De momento no se sabe cuando se procederá al lanzamiento de la versión final y si la misma pudiese estar restringida o no a mercados específicos.