keendly, una excelente forma de enviar contenido web al Kindle

Si estáis acostumbrados a leer las noticias y artículos de opinión en vuestros lectores de feed, pero preferiríais hacerlo desde un Kindle, ahora hay una solución.

Se trata de la ofrecida por keendly, una aplicación web que lee lo que tenemos en nuestro lector de feeds para ofrecer la posibilidad de enviarlo a nuestro kindle con un solo click, permitiendo así la lectura del contenido web dentro de nuestro lector digital favorito.

keendly se integra con Inoreader, The Old Reader y Newsblur. Feedly aún no es compatible, pero es posible importar la lista de feeds de Feedly dentro de Inoreader, por ejemplo, replicando así la información en algún lector compatible.

Una vez tenemos el lector integrado, podemos navegar por los artículos de forma tradicional, y cuando encontremos alguno que queramos enviar al kindle, podemos hacerlo con un solo click. En el lector de amazon solo será necesario abrir el libro “Keendly” para ver siempre allí la información actualizada.

Para que funcione de forma adecuada será necesario dar permisos en nuestra cuenta de Amazon para que se reciba el contenido a través del email de Keendly, aunque en el vídeo de presentación que tienen en su página principal lo explican perfectamente.

Una excelente idea para quien consume una enorme cantidad de información y prefiere hacerlo sin que el brillo de los móviles o monitores perjudique demasiado la vista.