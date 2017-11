¿Necesitas ocultar una app en tu Android? Conoce la forma más sencilla para hacerlo

No importa la razón, pero seguramente te habrás preguntado ¿y cómo oculto una aplicación en mi móvil? Y es que de verdad está de más que nos cuentes los motivos por el cual necesitas una herramienta adicional que no dé pistas de que estás escondiendo una app particular. Ante esta incógnita, debes saber que sí tenemos una solución, y es más fácil de lo que te puedes imaginar.

Primero que todo, hay que tener en cuenta que las alternativas de bloqueo que existen para nuestro móvil pueden ser más que suficientes. Pero, también es importante comentar que el dispositivo puede quedarse sin ninguna protección cuando ya está desbloqueado y no lo tienes a tu alcance. Y es lógico que si tienes una app con información personal (muy personal), te preocupes al ver que otra persona está observando diversas herramientas del terminal.

Nova Launcher: la herramienta que te ayudará en esta tarea

No has leído mal, hablamos de uno de los launchers más conocidos en la actualidad. Gracias a Nova Launcher, puedes camuflar la app que deseas y en simples pasos. ¿Y cómo se logra esto? Es sencillo, tan solo sigue las siguientes indicaciones:

• Lo primero que tienes que hacer es descargar la herramienta. Pero no te preocupes por ello, ya que abajo verás el enlace para que la descargues. Posterior a esto, cuando ya tengas a la vista la aplicación que quieres modificar, solamente tendrás que mantener presionado sobre ella para que aparezca una pestaña con 4 elementos: Desinstalar, Info de la App, Eliminar y Editar; presiona sobre Editar.

• Luego de lo anterior, podrás cambiar el nombre de la etiqueta (el nombre de la app). Aquí le puedes colocar el que desees. En nuestro caso, hemos realizado un ejemplo con el nombre de la web. Incluso, si quieres aportar un valor adicional al resguardo de lo que quieres que no se observe, puedes cambiar la imagen de la etiqueta.

• Para hacer la acción anterior, basta con seleccionar cualquiera de las pestañas (ya sea de la galería, del launcher y también de Google Play) para elegir la imagen deseada.

Abajo podrás observar el resultado que ha tenido cambiarle el nombre a WordPress por WWWhatsnew. ¿Ves que es muy sencillo?

Y así como pudiste haber observado, siguiendo estas simples indicaciones harás que varios curiosos no vean la app que necesitas mantener en privado. A continuación encontrarás el link de descarga de Nova Launcher. Puedes bajarte este lanzado de apps de forma gratuita.

Nova Launcher: descargar para Android