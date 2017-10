Google presenta la nueva aplicación de YouTube TV para televisores

Desde su lanzamiento durante el pasado mes de abril, YouTube TV ha ido creciendo hasta cubrir actualmente dos tercios de los Estados Unidos, abarcando las 50 principales áreas metropolitanas.

Hoy, el servicio estrena su nueva aplicación nativa para televisores, optimizando su experiencia televisiva a las pantallas grandes. Hasta ahora se ha podido disfrutar de YouTube TV en los televisores a través de un Chromecast, ya que sólo estaba disponible para teléfonos, tabletas y equipos de escritorio.

Recordemos que YouTube TV es un servicio por suscripción que busca competir contra las ofertas de televisión por cable en los Estados Unidos, ofreciendo un mes gratis a modo de pruebas



La nueva app de YouTube TV comienza su despliegue por los dispositivos Android TV, particularmente a NVIDIA SHIELD y a televisores con Android TV incorporado. La nueva aplicación también llegará durante estos días a la familia de dispositivos Xbox One (Xbox One, Xbox One S, y pronto Xbox One X), y en las próximas semanas llegará también a los televisores inteligentes de LG, Sony y Samsung, entre otros, así como a dispositivos Apple TV.

En lo que respecta a las capacidades, la nueva aplicación de YouTube TV para disfrutar de las emisiones en directo en las pantallas de los televisores permite ser controlable a través del mando a distancia del televisor o controlador de juegos.

Cuenta con una nueva guía para conocer de antemano las próximas emisiones en directo, permite la reproducción en segundo plano, ofrece una experiencia más cinematográfica gracias a su fondo más oscuro, e incluso permite retomar las emisiones en el punto en el que se dejaron en otros dispositivos.

Señalar que el servicio de YouTube TV ha sido desde días recientes compatible con Google Home y Assistant, y que aquellos que quieran conocer cuándo estará disponible en el mercado en el que encuentren, desde YouTube señalan que deberán registrarse en la web bajo la dirección tv.youtube.com para obtener una notificación en el momento en el que el servicio se encuentre disponible.