Descarga estos fondos de pantalla inspirados en OnePlus

OnePlus es una compañía china de dispositivos móviles muy buena a decir verdad. Durante los últimos años, ha estado haciendo un trabajo estupendo en la fabricación de terminales de diferentes gamas. Una de sus más recientes presentaciones fue la del OnePlus 5, un smartphone con excelentes prestaciones y diseño.

Al igual que este terminal, existen otros productos de la compañía que poseen características y diseños muy buenos, por lo que resulta una muy buena opción de compra para todos. Entre tantas aplicaciones que solamente se encuentran en el catálogo de móviles de la empresa asiática, encontramos una en particular: los wallpapers. Todos estos fondos de pantalla brindan un toque adicional de personalización a nuestro dispositivo, y gracias a una app externa, podemos contar con estos fondos de forma gratuita en cualquier teléfono.

Pixywall, la app de wallpapers inspirados en OnePlus

En Google Play encontramos miles de apps de fondos de pantalla, pero Pixywall tiene la particularidad de contar con bellas creaciones inspiradas en OnePlus. Su uso es extremadamente sencillo, ya que cuando descargas la herramienta, entrarás en una plataforma repleta de fondos, que varían de acuerdo a una gran cantidad de paisajes.

Cuando ya le hayas echado el ojo al que más te guste para el momento, basta con presionar sobre él, cargarlo y seleccionar la opción Pantalla de inicio para que dicha imagen se agregue a tu perfil de pantalla.

Dentro de la aplicación podrás guardar tus favoritos, así cuando te aburras de uno, puedes agregar el que más te guste, o ingresar a la opción principal para ver todas las opciones disponibles. La interfaz también te permite observar la información de cada fondo: aquí conoceremos su tamaño, los colores que lo conforman, el peso que adquiere, el nombre y hasta el formato del mismo.

Como ves, se trata de una herramienta totalmente sencilla y muy práctica. Su valoración en Play Store es de 4,3, así que no hay desperdicio alguno en descargarla en tu móvil. Además de esto, no tendrás que pagar ni un céntimo por ello, así que, ¿por qué no descargarla? A continuación encontrarás el link para que te la bajes en tu smartphone Android.

Pixywall: para Android