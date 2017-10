Aumenta tu presencia ejecutiva con estas estrategias de marketing

Está comprobado que la primera impresión puede favorecer o empeorar de forma significativa el proceso de negociación de un producto o servicio. Esto sucede porque muchas personas analizan el aspecto físico de la otra persona. Por ende, siempre es recomendable vender con el mejor aspecto ejecutivo posible. Claro, es normal que las personas creativas pocas veces vistan un traje formal con corbata, ya que esto puede no ser de comodidad para ellos. Pero es importante tener en cuenta que existen ocasiones donde la vestimenta informal puede ser sinónimo de falta de respeto y de irresponsabilidad.

La imagen personal también es un negocio, si no nos crees, observa las estrellas del deporte rey, o las modelos de Carolina Herrera. Por esta razón, hay que ver el perfil y la primera impresión como un elemento clave al momento de vender. Si quieres aumentar las probabilidades de concretar tu negocio de forma significativa, no te puedes perder estas 3 estrategias de marketing que traemos para ti.

Utiliza la comunicación concreta y certera

Uno de los principales problemas que puede presentarse al exponer las ideas de negocio, es que no sepamos expresar las propuestas de forma correcta. Un error grave es lanzar todo lo que tenemos por dar de forma apresurada. Los planes tienen que ser expuestos de forma clara, teniendo en cuenta que se tiene que presentar uno a la vez. Si no quieres pasar momentos de mal gusto por decir cosas que no entran en el contexto actual, trata de explicar las ideas pausadamente y sin rodeos.

La actitud, otro punto importante

La confianza y la buena actitud es un elemento clave al momento de presentar los proyectos. La personalidad es vital para que la otra persona o grupo de personas puedan sentirse seguros y confiar en lo que ofreces. Pero ojo, esto no se puede confundir con exceso de confianza. Si demuestras inseguridad, probablemente salgas de la junta con mala cara. En cambio, si actúas de forma segura, dices lo que tienes que decir, y presentas una conducta paciente, posiblemente cierres la puerta con un negocio concretado.

Que no se te olvide la creatividad

Exponer las ideas de forma correcta no quiere decir que las mismas lleven la chispa de creatividad necesaria. Busca siempre buenas ideas. Estudia el mercado, sus necesidades, lo que quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren. Conviértete en una persona que mira más allá y busca proyectos innovadores en el mercado en el que se está enfrentando.