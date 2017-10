5 ejemplos conocidos en el mundo del Growth Hacking

Son muchas empresas de prestigio internacional las que han conseguido su éxito mediante técnicas growth hacking (estrategias e ideas creativas que culminan objetivos utilizando el menor número de recursos, en el menor tiempo posible).

Estos son 5 de los ejemplos más conocidos en el mundo del growth hacking.

La plataforma de pagos online por excelencia también recurrió al growth hacking para lograr sus dos principales objetivos (en aquel entonces):

– incrementar su base de usuarios

– afianzarse como método de pago seguro

Algo que a finales de los 90′ no resultaba demasiado sencillo, teniendo en cuenta la desconfianza que los usuarios sentían hacia internet, pero los directivos de Paypal encontraron la solución: Ebay, un gigante digital basado en transacciones de bienes y servicios.

Mediante un bot comienzan a crear miles y miles de cuentas falsas de supuestos vendedores que proponen como método de pago a Paypal. Ebay, al identificar este incremento masivo de solicitudes de pago a través de Paypal, decide firmar un acuerdo con la plataforma estableciéndola como uno de los métodos de pago por defecto.

Consiguen con esta estrategia: aumentar el número de clientes y además que la marca Paypal aparezca junto a Visa y MasterdCard, generando el efecto confianza que necesitaban para su negocio.

La siguiente jugada de Paypal también pasará a los anales de la historia: su sistema de referidos: Decidieron invertir su presupuesto pagando a los clientes para que trajeran nuevos clientes. Se produce entonces el efecto viral que desencadena la creación de nuevas cuentas Paypal a través de los propios usuarios.

A día de hoy se puede decir que Paypal es el método de pago online más utilizado del planeta.

El segundo motor de búsqueda más importante del mundo.

Nació como plataforma de videos y hoy es un canal más de comunicación. YouTube modificó su estrategia inicial de atraer a los usuarios exclusivamente a su plataforma, por la de exportar su plataforma al resto de sites.

Este concepto de crecimiento, resultó ser la semilla de growth hacking más potente hasta la fecha. Con su embed code (código de inserción) dio la posibilidad a cualquier persona, empresa o institución de insertar el video subido a YouTube en su propia plataforma. Hicieron que fueran otros quienes promocionaran y dieran a conocer la marca YouTube, al incorporar el extracto de video en sus respectivas webs y aplicaciones.

El crecimiento estaba asegurado.

No todas las estrategias de growth hackers tienen que ser online. Tinder, la app de moda para ligar en internet, dio una vuelta de tuerca al concepto marketingniano del boca oreja (según los expertos, el más eficaz).

Necesitaban más perfiles en su aplicación, sobre todo femeninos, que serían los que atraerían a los masculinos. Su estrategia growth hacking consistía en viralizar la app entre su público objetivo, así que comenzaron a realizar fiestas en fraternidades (universidades) donde el único requisito para poder acceder era descargarse la app.

El efecto viral fue inmediato. Actualmente Tinder registra más de 50 millones de usuarios.

Posiblemente una de la acciones growth hacking más perfectas de la historia.

Hotmail, un concepto llamativo para la época (1996): cuenta de correo electrónico gratuita. Y un problema común de cualquier negocio digital, ¿cómo conseguir más usuarios?. Con una sencilla frase, lograron más de 1.000.000 de nuevas cuentas en menos de 6 meses. Si recordamos que estos números son de hace 20 años, el mérito se quintuplica.

La idea, agregar una línea de texto en todos los correos que mandaran sus usuarios:

PS: I love you. Get your free e-mail at Hotmail