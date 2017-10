eBay lanza dos aplicaciones de búsqueda visual de productos para móviles

eBay está lanzando en el día de hoy Find It On eBay e Image Search, dos nuevas aplicaciones móviles que hacen uso de la Inteligencia Artificial para facilitar a los usuarios las búsquedas visuales de productos.

Detrás de estas dos aplicaciones móviles se encuentran sistemas de visión por ordenador y de aprendizaje profundo mediante redes neuronales convolucionales para ofrecer a los usuarios productos similares a los que han señalado en sus imágenes. Estas dos nuevas aplicaciones fueron presentadas inicialmente el pasado mes de julio pero ahora, ya entrados en otoño, las lanzan públicamente, tal y como prometieron.



Por un lado, Find It On eBay permite basarse en cualquier imagen que los usuarios encuentren en la web, ya sea en un foro, en un blog, o en cualquier otra web por la que estén navegando, donde lo único que tienen que hacer es compartir la imagen con la aplicación y la misma se encargará de ofrecer un listado de productos similares. Find It On eBay está disponible sólo para dispositivos Android.

Y por el otro lado, con Image Search, los usuarios podrán tomar una foto de un producto o usar la imagen que tengan guardados en sus dispositivos móviles para obtener una relación de productos al menos visualmente similares al que han señalado. Esta aplicación se encuentra tanto para Android como para iOS.

La veteranía de eBay hace que la plataforma sea más competitiva que los nuevos servicios de posterior aparición en la escena de Internet, como Pinterest por ejemplo, al poder ofrecer productos de su extenso catálogo de más de 1.100 millones de artículos.

De esta manera, eBay hace frente a otras plataformas que también hacen uso de tecnologías de Inteligencia Artificial para posibilitar las búsquedas visuales a sus usuarios ofreciendo sus dos nuevas herramientas de búsquedas visuales para dispositivos móviles.