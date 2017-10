Microsoft deja de fabricar el Kinect

Microsoft acaba de anunciar la muerte del Kinect, un dispositivo que vendió 35 millones de unidades con la Xbox 360 desde 2010, siendo el dispositivo de consumo de más rápida venta en 2011 (llegó incluso a aparecer en el Guinness).

Durante los primeros años alcanzó gran popularidad, llegando incluso a las manos de hackers que alteraban su funcionamiento para encontrar nuevas posibilidades. Con la llegada del Xbox One se intentó repetir la experiencia con otro modelo, pero el precio y las características no cumplieron con las expectativas. Al lanzar la Xbox One S se separó el accesorio, pero Kinect ya no tenía la reputación de antes… la muerte estaba anunciada.

La apuesta de Microsoft ahora está en las HoloLens, que usan muchas de las tecnologías de Kinect para la detección de profundidad. Microsoft incluso está utilizando alguna tecnología Kinect en sus últimos auriculares con realidad mixta, pero ya no lo venderá con la consola. Desde el punto de vista tecnológico, fue el primer dispositivo de consumo que incluyó el aprendizaje automático en su núcleo.

Los juegos de baile, los de deportes, los de acariciar mascotas… son grandes clásicos que quedarán para el recuerdo en este formato. Aún así, aunque el Kinect como producto independiente está fuera del mercado, su sensor central sigue vivo, por lo que seguiremos viendo iniciativas en otros formatos semejantes. La compañía continuará brindando soporte a Kinect para los clientes en Xbox, pero las herramientas de desarrollo en curso no están claras.