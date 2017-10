Las 15 ciudades que más han adoptado las redes sociales

Hacer un análisis sobre las redes sociales y su importancia en los últimos años, es hablar más de lo mismo. Todos sabemos el impacto y alcance que tienen estas aplicaciones, por lo que no hay que redundar en comentarios que están más que claros. Todos los países se benefician de las bondades que ofrecen estas herramientas, pues a través de ellas no solo podemos hablar de un tema en particular, sino también hasta ofrecer productos y servicios.

Sin embargo, verificar cuáles son las regiones con mayor uso de esta tecnología no es tarea fácil. Por eso, solo los expertos se encargan de medir las masas y estudia el mercado para emitir los resultados certeros y verificados. Statista, por ejemplo, es un sitio especializado en aportar estadísticas de todo tipo, así que es el candidato perfecto para guiarnos y ofrecer los datos sobre las 15 ciudades con mayor penetración de las redes sociales.

No, Estados Unidos no está a la cabeza

Los resultados han sorprendido por algunos países que se encuentran dentro del top 15. Esperábamos ver a Estados Unidos en el primer puesto, pero lo cierto es que Emiratos Árabes Unidos se ha adjudicado el puesto como el país con mayor penetración de las redes sociales del mundo. Esta nación ha obtenido 99%. En segundo lugar encontramos a Corea del Sur, con 83%; y en tercer lugar, tenemos a Singapur, con un 77%.

Por otro lado, le siguen Hong Kong, con 75%; Malasia, con 71%; Argentina, con 70%; Tailandia, con 67%; Estados Unidos, con 66%; Australia, con 65%; Reino Unido, con 64%; Canadá, con 63 %; Turquía, con 60%; México, con 59%; Arabia Saudita, con 59%; y en el último lugar del listado Filipinas, con 58%.

Con estos números, las regiones asiáticas se llevan la delantera sobre los otros continentes de forma abrumadora. Esperemos los números puedan aumentar para el continente americano, ya que se estima que para finales de 2017, el número de usuarios en social network supere los 2.500 millones en todo el mundo.

¿Te has puesto a pensar cómo será el futuro de las redes sociales en un par de años? ¿Seguirá liderando Facebook? ¿O llegará una nueva aplicación con miles de características?