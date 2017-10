3 de los mejores juegos de The Walking Dead para Android

Desde que The Walking Dead fue estrenada en 2010, el fanatismo y la adicción a esta serie han ido creciendo y no parece que cese en estos tiempos. A punto de estrenarse la octava temporada, es momento perfecto para que todos los amantes de este título quieran descargar un juego con las mismas temáticas que lo visto en la serie. Así que si estás buscando un videojuego para tu dispositivo, has llegado al lugar correcto.

No importa si eres un adicto a la serie, o si la vas a comenzar a ver por primera vez, pues estas entregas podrán envolverte en formas de juego estupendas e interesantes. Eso sí, si vas a jugar alguna de ellas, es mejor que estés dispuesto a pasar todas las misiones, así demostrarás que eres un fanático con todas las de la ley.

Se trata de un RPG que deja que te unas a Michonne, Rick, Daryl y otros personajes de la serie para lograr combatir a los enemigos con cientos de armas y accesorios. Durante cada misión, tenemos que eliminar a los mortales por turnos, así que cada paso es vital para lograr acceder al siguiente objetivo. También podemos jugar desafíos semanales y hasta con jugadores de otras partes del mundo. Esta opción está disponible en todos los móviles Android sin costo alguno.

Otra alternativa con más de 10 millones de descargas es la presentada a continuación. Este es otro RPG de estrategia que nos brinda la posibilidad de crear el equipo de supervivientes para armar la estrategia protectora perfecta. Aquí también crearemos un pueblo y podemos luchar contra cientos de bestias que solo quieren eliminarnos del mapa. Dispara a la cabeza, protege a tu gente y gana puntuaciones para avanzar y ser el mejor en este juego gratuito con compras adicionales.

Aunque en esencia es una aplicación, también podrás entretenerte dentro de ella, pues esta herramienta nos deja convertirnos en un walker a través de la edición de fotografías. Editando la imagen a la perfección, puedes asustar a un par de amigos y familiares por las diferentes redes sociales. Esta app cuenta con más de 40 efectos en la nariz, boca, ojos y hasta en accesorios alusivos a los vistos en la serie real. También la puedes descargar sin tener que desembolsar dinero por ello.