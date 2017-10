Netflix invertirá 8.000 millones de dólares en la creación de contenidos

En las últimas horas se ha publicado el informe trimestral de resultados de Netflix, un informe en el que se da a conocer a los accionistas el buen estado de la compañía. De entre todos los datos compartidos nos ha llamado la atención el que afirma que la compañía planea invertir 8.000 millones de dólares en la creación de contenidos a lo largo de 2018.

De un tiempo a esta parte Netflix ha apostado por una estrategia que está resultando ser la acertada: la creación de contenido propio. De hecho, en los últimos años ha presentado series de gran éxito, como Stranger Things y Orange is the New Black. Teniendo en cuenta lo anterior, no es de extrañar que la compañía quiera seguir apostando por crear sus propias series y películas.

El informe del que hablamos confirma el crecimiento de la compañía, que solo en los Estados Unidos habría crecido en 5 millones de usuarios durante el último trimestre. A nivel global, Netflix ya cuenta con 115 millones de suscriptores. Sin duda, se trata de cifras dignas de reconocimiento, sobre todo si tenemos en cuenta el crecimiento de la competencia a lo largo de los últimos años.

Como es evidente, Netflix pretende crear títulos de gran éxito con el objetivo de conseguir que los usuarios paguen por sus servicios. Tal y como afirman en el Hollywood Reporter, en Netflix estarían al tanto de que gigantes como Amazon o HBO estarían en busca de sus propios éxitos con los que seguir ganando usuarios, por lo que parece que la lucha entre las compañías se centrará en la oferta de contenidos exclusivos de ahora en adelante.

Fuente: Netflix | The Hollywood Reporter.