DxO lanzará próximamente su afamada cámara para dispositivos Android

DxO ha remitido un comunicado en el que, entre otros aspectos, ha señalado que por fin lanzarán una versión de su afamadas cámaras DxO One para dispositivos Android.

Para quienes no conozcan las cámaras DxO One, disponibles actualmente para dispositivos iOS, se tratan de cámaras de reducidas dimensiones que, junto con los dispositivos móviles, son capaces de realizar fotografías de alta calidad gracias a que son cámaras que incorporan un sensor de una pulgada, siendo capaces de realizar fotografías tanto en formato RAW como en formato JPEG.



Los dispositivos móviles actuarán como monitores de las cámaras, en los que los usuarios tendrán un completo control de todos los parámetros de exposición para realizar la captura fotográfica perfecta sin necesidad de tener que llevar grandes y pesados equipos a cualquier lado que vayan.

El lanzamiento de las cámaras DxO One para Android estará disponible inicialmente a través de un programa de acceso temprano, que será lanzado en las próximas semanas, donde todos los interesados ya pueden apuntarse al mismo a través de esta página para formar parte de este programa.

Señalar que las cámaras DxO One para Android sólo serán compatibles con teléfonos y tabletas Android con conector USB Tipo C, dejando de lado todos aquellos usuarios con teléfonos y tabletas con conector microUSB. Claro que siempre habrá alguien en algún lugar que lancen algún apaño, aunque esto podría venir con el tiempo. En cualquier caso, hay que entender que hay que disponer de teléfonos y tabletas Android con USB Tipo C integrado para hacer uso de las cámaras.